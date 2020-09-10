Ирина Венедиктова представила коллективу генпрокуратуры своего нового заместителя Максима Якубовского, которого СМИ не раз связывали с кумом Путина Виктором Медведчуком.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП на своем сайте.
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"Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", - сказала Венедиктова.
Якубовский, утверждают в ОГП, был одним из инициаторов создания военных прокуратур.
Что известно о Максиме Якубовском
- Максим Якубовский в 2015-2017 годах возглавлял военную прокуратуру Южного региона, а в 2017-м стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.
- По данным расследования PROSUD, с 2011 по 2013 года он работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с Медведчуком.
- Журналист-расследователь Дмитрий Гнап в июне 2015 года показывал видео еще 2013 года, на котором Якубовский участвовал в мероприятии "Украинского выбора" Виктора Медведчука.
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