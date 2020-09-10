В генпрокуратуре утверждают, что в 2014 году он был инициатором воссоздания системы военных прокуратур.

Ирина Венедиктова представила коллективу генпрокуратуры своего нового заместителя Максима Якубовского, которого СМИ не раз связывали с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП на своем сайте.

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"Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", - сказала Венедиктова.

Якубовский, утверждают в ОГП, был одним из инициаторов создания военных прокуратур.

Что известно о Максиме Якубовском

Максим Якубовский в 2015-2017 годах возглавлял военную прокуратуру Южного региона, а в 2017-м стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

По данным расследования PROSUD, с 2011 по 2013 года он работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с Медведчуком.

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап в июне 2015 года показывал видео еще 2013 года, на котором Якубовский участвовал в мероприятии "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

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Авторы: Яна Ставская, Татьяна Поляковская