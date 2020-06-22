Экс-прокурор Кулик: за закрытие дела относительно Burisma предлагали взятку в $50 млн

Однако после смены власти в Украине и генпрокурора, сделку провести на удалось, подчеркнул бывший чиновник Генпрокуратуры.

Бывший старший группы прокуроров Генпрокуратуры по расследованию экономических преступлений режима Януковича 2016-2019 годов Константин Кулик утверждает, что за закрытие дела в отношении газовой компании Burisma Group предлагалась взятка в 50 млн долларов, а не 6, как об этом недавно заявляли в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

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По его словам, такую сумму средств предлагали руководству антикоррупционных органов за закрытие дела относительно компании Burisma. Однако после смены власти в Украине и генпрокурора, сделку провести на удалось.

Также Кулик добавил, что в 2019 году он получил информацию, что бывший министр экологии (времена президента Виктора Януковича), президент Burisma Group Николай Злочевский предлагал эти деньги для того, чтобы закрыть дела, связанные с компанией.

"Но произошла смена руководства Генпрокуратуры. Пришел Рябошапка (генеральный прокурор Украины - УНИАН), и после этого дело о фиксировании взятки остановилось, а Рябошапка заявил, что дела вообще не существует", - сказал Кулик.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2020 года были задержаны три человека, которые пытались передать 6 млн долларов взятки руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, президента Burisma Group Злочевского.

13 июня директор НАБУ Артем Сытник заявил, что руководителей правоохранительных органов пытались подкупить за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и к легализации этих средств.

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По словам Сытника, были задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Второй задержанный, по предварительным данным, имел отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо - бывший работник ГФС, который также является доверенным лицом Злочевского.

В тот же день в Burisma Group заявили, что президент компании Злочевский или сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует Злочевский.

Подчеркивалось, что Burisma Group работает исключительно в рамках действующего законодательства.

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