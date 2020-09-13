НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.
Об этом сообщил собеседники Украинской правды в правоохранительных органах и бывший "слуга народа" Гео Лерос в Facebook.
Утром 13 сентября Лерос опубликовал в Facebook пост о том, что два дня назад НАБУ якобы задержало помощника парламентария Александра Юрченко из-за взятки.
По данным же Украинской правды, помощнику нардепа объявили подозрение, однако пока он не задержан. Источники также указывают, что разоблачение на взятке указанного лица стало результатом спецоперации НАБУ, в рамках которой отслеживали действия нескольких членов комитета.
Стоит заметить, что Юрченко является председателем подкомитета ВР по вопросам обращения с бытовыми отходами Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
"(Помощник депутата) взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова (генпрокур - УП) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию. Зеленскому стало известно об этом в тот же день, но в его команде взяточников ловить нельзя, поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы "порешать" это дело и, как всегда, в его офисе работает "режим тишины" по коррупции", - написал Лерос.
УП обратилась за комментарием в ОГП, там предоставили такой ответ:
"Информация провокационного характера, Офис Генерального прокурора не получал материал. Сообщение о подозрении народным депутатам Украины готовит Генеральный прокурор, а не НАБУ", - отметили в Офисе генпрокурора.
Взятки в "Слуге народа"
- Государственное бюро расследований вызывает народного депутата Украины Гео Лероса на допрос в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.
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- Нардеп Гео Лерос утверждает, что экс-глава фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий с помощью народного депутата Николая Тищенко создал ОПГ в столице. По его словам, факты коррупции в КГГА расследуют в рамках уголовного производства в СБУ, в том числе по эпизоду разговора Комарницкого с заместителем Кличко - Александром Непопом.
- Премьер Денис Шмыгаль должен будет уволить временную исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец если будет доказана ее связь с олигархом Ринатом Ахметовым.
- Президент Владимир Зеленский убежден, что брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис, который фигурирует в пленках относительно возможной коррупции при назначении на должности в органах власти, "точно не брал денег" и просто болтун.
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