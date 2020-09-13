В Офисе генпрокурора отрицают эту информацию.

НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.

Об этом сообщил собеседники Украинской правды в правоохранительных органах и бывший "слуга народа" Гео Лерос в Facebook.

Утром 13 сентября Лерос опубликовал в Facebook пост о том, что два дня назад НАБУ якобы задержало помощника парламентария Александра Юрченко из-за взятки.

По данным же Украинской правды, помощнику нардепа объявили подозрение, однако пока он не задержан. Источники также указывают, что разоблачение на взятке указанного лица стало результатом спецоперации НАБУ, в рамках которой отслеживали действия нескольких членов комитета.

Стоит заметить, что Юрченко является председателем подкомитета ВР по вопросам обращения с бытовыми отходами Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"(Помощник депутата) взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова (генпрокур - УП) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию. Зеленскому стало известно об этом в тот же день, но в его команде взяточников ловить нельзя, поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы "порешать" это дело и, как всегда, в его офисе работает "режим тишины" по коррупции", - написал Лерос.

УП обратилась за комментарием в ОГП, там предоставили такой ответ:

"Информация провокационного характера, Офис Генерального прокурора не получал материал. Сообщение о подозрении народным депутатам Украины готовит Генеральный прокурор, а не НАБУ", - отметили в Офисе генпрокурора.

Взятки в "Слуге народа"

Государственное бюро расследований вызывает народного депутата Украины Гео Лероса на допрос в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Взяточник и предатель: Зеленский отреагировал на резкую критику со стороны одного из "слуг народа"

Нардеп Гео Лерос утверждает, что экс-глава фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий с помощью народного депутата Николая Тищенко создал ОПГ в столице. По его словам, факты коррупции в КГГА расследуют в рамках уголовного производства в СБУ, в том числе по эпизоду разговора Комарницкого с заместителем Кличко - Александром Непопом.

Премьер Денис Шмыгаль должен будет уволить временную исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец если будет доказана ее связь с олигархом Ринатом Ахметовым.

Президент Владимир Зеленский убежден, что брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис, который фигурирует в пленках относительно возможной коррупции при назначении на должности в органах власти, "точно не брал денег" и просто болтун.

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Автор: Виктория Гордиенко