Известно, что Иван Корчок является оппозиционным политиком к правительству Роберта Фицо.

В Словакии состоялся первый тур президентских выборов, в ходе которого победу одержал оппозиционный к действующему правительству Роберта Фицо прозападный кандидат, бывший министр иностранных дел Иван Корчок. Об этом пишет Bloomberg.

"Результат первого тура выглядит многообещающим. Но чтобы достичь успеха во втором туре, нам нужно сделать больше для того, чтобы обратиться к избирателям со всего политического спектра", - подчеркнул он.

Известно, что Корчок после подсчета получил 42,52% голосов избирателей, а его соперник, член правящей коалиции, союзник Фицо и спикер парламента Петер Пеллегрини занял второе место с 37,03%.

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После этого Пеллегрини отметил, что большинство словаков не желают "либерального, правого, прогрессивного" президента. Он отметил, что избиратели предпочитают главу государства, "который не втянет их в войну", повторив позицию Фицо к западной военной поддержке для Украины.

В издании добавляют, что победа Пеллегрини предоставит Фицо больше возможностей для того, чтобы продвинуть свою программу, которая привлекла внимание ЕС из-за его попыток пересмотреть часть системы правосудия и нападки на СМИ.

"Четырехкратный премьер-министр вернулся на должность в прошлом году после кампании за прекращение расследований против своих союзников, прекращение военной поддержки Словакией Украины и обжалования санкций против России", - напомнили в материале.

В свою очередь Корчок дал обещание в дальнейшем поддерживать проевропейский курс нынешнего президента Зузаны Чапутовой. Известно, что лидер Словакии имеет более церемониальную должность, однако также может накладывать вето на законы и назначать чиновников, судей и руководителей центрального банка, проверяя полномочия правительства.

"Чапутова, которая была избрана в 2019 году на платформе борьбы с коррупцией, но отказалась баллотироваться на второй срок после постоянных нападок со стороны Фицо и его сторонников, была главным антагонистом Фицо. Она пыталась заблокировать некоторые его законодательные шаги и назначения на ключевые государственные должности", - рассказали в статье.

Позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно Украины

Фицо неоднократно произносил тезисы российской пропаганды в пользу Владимира Путина. Недавно он вообще заявил, что "война началась в 2014 году с проделок украинских неонацистов".

"Нас убеждали, что конфликт в Украине имеет только военное решение. Мне кажется уместным сказать по случаю второй годовщины войны в Украине о несколько ином: Запад не может признать, что стратегия продолжения конфликта в Украине не сработала", - отметил тогда пророссийский политик.

Также стало известно, что глава МИД Словакии Юрий Бланар встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и пожал ему руку. На это отреагировал Роберт Фицо и заявил, что такая встреча является примером "нашей сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики".

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