Спикер парламента Питер Пеллегрини пообещал поддержать правительство, если его выберут на пост президента.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который занимает пророссийскую позицию, может укрепить свою власть, если словаки выберут его союзника следующим президентом на выборах в эти выходные.

Как пишет Bloomberg, в случае, если спикер парламента Петер Пеллегрини сохранит лидерство на выборах 23 марта и победит во втором туре через две недели, система сдержек и противовесов, которая удерживала Фицо в узде, может исчезнуть.

В Словакии, члене ЕС и НАТО, президент играет в основном церемониальную роль. Но этот человек также является главнокомандующим вооруженными силами и назначает судей и сотрудников Центрального банка. Обладая правом вето, президенты могут тормозить принятие законов и просить конституционный суд поставить их под сомнение.

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Уходящий президент Зузана Чапутова, адвокат по правам человека, использовала эту тактику в феврале, чтобы приостановить часть пересмотра уголовного кодекса, что затрудняет расследование и наказание за коррупцию.

Но 48-летний Пеллегрини дал понять, что он не намерен действовать таким же образом в отношении других спорных планов, в том числе плана, который даст Фицо контроль над общественной телерадиовещательной компанией, создавая потенциальное напряжение с ЕС.

Идея создания противовеса правительству "абсолютно неверна" и обещает лишь "конфликт между институтами этого государства", заявил Пеллегрини в январе, выдвигая свою кандидатуру.

Позиция Фицо - детали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не изменит свое мнение относительно войны в Украине даже несмотря на то, что это сказывается на отношениях с соседними странами, в частности Чехией.

До этого он неоднократно озвучивал тезисы российской пропаганды, в частности обвинял "украинских неонацистов" в начале войны на Донбассе.

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