Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши и пригласил в Украину
10:26, 13 июля 2020Политика
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Президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре выборов президента.
Владимир Зеленский / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши и пригласил в Украину.
Об этом он написал в Twitter.
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«Искренне поздравляю господина президента с победой на выборах! Желаю Польши под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!» - отметил он.
Как сообщал УНИАН, действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре выборов президента. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии по результатам подсчета 99,69% протоколов
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