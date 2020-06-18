Выборы мэра Киева: "Слуга народа" назовет своего кандидата не ранее конца июля

По словам председателя фракции, к тому времени все кандидаты «будут готовиться и работать на рейтинг партии».

Кандидатуру на должность городского головы Киева от партии «Слуга народа» назовут не раньше конца июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции Давид Арахамия.

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«Результаты и кандидатов в официальном формате вы услышите в конце следующего месяца», - отметил он.

По словам Арахамия, к тому времени все кандидаты «будут готовиться и работать на рейтинг партии».

Справка УНИАН. Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября 2020 года.

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