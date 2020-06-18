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Выборы мэра Киева: "Слуга народа" назовет своего кандидата не ранее конца июля

10:40, 18 июня 2020
Политика
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Местные выборы в Украине пройдут 25 октября / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции Давид Арахамия.

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«Результаты и кандидатов в официальном формате вы услышите в конце следующего месяца», - отметил он.

По словам Арахамия, к тому времени все кандидаты «будут готовиться и работать на рейтинг партии».

Справка УНИАН. Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября 2020 года.

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