В то же время Мендель подчеркнула, что не уверена, хочет ли оставаться пресс-секретарем в случае его повторного избрания.

На сегодня Владимир Зеленский еще не решил, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Для этого он должен выполнить хотя бы половину своей программы.

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Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Олеси Бацман.

Мендель отметила, что хотела бы увидеть Зеленского на втором сроке. В то же время она подчеркнула, что не уверена, хочет ли оставаться пресс-секретарем в случае его повторного избрания.

"Я не знаю, посмотрим. Я думаю, что он сам для себя не решил. Это человек очень масштабного мышления. Мы очень отучились мечтать, если честно. Но только мечтатели могут к чему-то привести. Вы понимаете, это мальчик из бедной семьи, такой же, как большинство наших семей. Родители - интеллигенты, 90-е годы, становление, влияние России, распад Советского Союза и так далее. Но посмотрите, где он. Потому что он не боится мечтать", - сказала Мендель.

"Но я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведет нашу страну. И я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать", – считает пресс-секретарь Зеленского.

Отметим, в интервью Мендель также заявила, что Зеленский уже вошел в учебники истории, поскольку показал на выборах "электоральную революцию", и еще войдет туда за борьбу с олигархатом, полную трансформацию страны и ее развитие как конкурентного государства.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что решение о возможном выдвижении на второй президентский срок нужно принимать ближе к концу первой каденции.

Напомним, на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

Ранее нардеп Гео Лерос сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский во время празднования своего Дня рождения 25 января заявил о том, что планирует идти на второй президентский срок.

Напомним, что при вступлении в должность президента Зеленский говорил, что собирается пробыть президентом Украины только на один срок.

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Автор: УНИАН