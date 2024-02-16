Обсуждения по вступлению Украины состоятся "после войны".

В Государственном департаменте США заявили, что рассмотрение вступления Украины в НАТО на саммите в этом году не ожидается.

Как сообщил представитель Госдепа США Даниэл Сайзек в комментарии Суспильному, вероятно, обсуждения относительно вступления Украины состоятся "после войны".

"Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... Видимо, после войны", - заявил Сайзек.

Американский чиновник напомнил, что в этом году Североатлантическому альянсу исполняется 75 лет. "Альянс укрепляется" и расширяется вступлением Финляндии в апреле 2023 года и финальными шагами к вступлению Швеции.

Сайзек отмечает, что в мире все больше становится конфликтов, поэтому и вызовов тоже больше. Несмотря на разногласия среди членов НАТО, в конце концов, решение альянса остается единодушным по поводу вступления Украины. Он напомнил, что в прошлом году на саммите в Вильнюсе все члены Альянса повторили, что "Украина имеет место в НАТО".

Сейчас главным приоритетом является оказать помощь для защиты от российской агрессии, добавил чиновник.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса поддерживают вступление Украины. Он напомнил о решении саммита НАТО в июле 2023 года, когда для Украины отменили требование реализации "Плана действий по членству".

Издание Foreign Policy сообщило, что США и Германия-главные противники приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Британия. Позже в Вашингтоне заверили, что распространенная информация не соответствует действительности и администрация президента Джо Байдена не выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс.

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