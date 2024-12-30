Сибига во главе украинской делегации прибыл в Сирию.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Дамаск, где провел встречу с де-факто новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Как сообщают Al Arabiya и Сирийское государственное агентство новостей SANA, Сибига возглавил украинскую делегацию высокого уровня, которая прибыла в Сирию.

Впоследствии пресс-служба МИД Украины подтвердила визит Сибиги в Дамаск. Глава МИД Украины сообщил, что сегодня были проведены детальные и плодотворные переговоры с руководством сирийской администрации, ее лидером Ахмадом аш-Шараа, а также премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

"Прежде всего примите наши искренние поздравления с победой Сирийской революции. Это историческое время для Сирии и большая надежда. Надежда на возрождение после многих лет страданий. Мы искренне желаем успеха, безопасности и процветания Сирии, которая является самобытной и древней страной, колыбелью цивилизации", - подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что прибыл в Дамаск, чтобы передать сирийскому народу личное послание от президента Украины Владимира Зеленского: "Мы с вами. Мы готовы помогать сирийскому народу, потому что Украина заинтересована в стабильной Сирии и развитии взаимовыгодного сотрудничества".

Сибига напомнил, что Украина обещала поддержку продовольственной безопасности и воплощает обещание в короткие сроки. "Завтра в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины", - отметил Сибига.

По словам украинского министра, этой муки хватит для обеспечения в течение месяца более тридцати трех тысяч сирийских семей, или 167 тысяч сирийцев. Он добавил, что это бесплатная гуманитарная помощь. "Первая партия. В общем готовы доставить в разы больше", - сказал Сибига.

При этом, как напомнил глава МИД Украины, под влиянием Москвы режим Башара Асада признал российскую попытку аннексии Крыма и временную оккупацию частей Донецкой и Луганской областей.

В этой связи, это заставило Украину в 2022 году разорвать дипломатические отношения с режимом. "Исходим из того, что новая Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в частности территориальную целостность и суверенитет Украины. Это проложит путь к восстановлению дипломатических отношений, политического диалога и работы дипломатических учреждений", - сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина готова и ждет шагов сирийской стороны.

"Восстановление дипломатического присутствия позволит нарастить торговлю, сотрудничество в сферах науки и технологий, культуры и образования. В частности сегодня я сообщил, что мы готовы возобновить обучение сирийских студентов в Украине", - сказал Сибига.

Он добавил, что украинцев и сирийцев объединяют глубокие исторические связи.

"Но также - современная боль. В предыдущие годы оба наших народа сильно пострадали от преступных режимов - российского и иранского. Совершенные ими преступления против мирных людей наших стран, в частности женщин и детей, невозможно оправдать или забыть. Иранский режим предоставил России смертоносные дроны "Шахед". Тысячи этих дронов ежемесячно летят в мирные украинские города, гражданских людей и инфраструктуру", - сказал Сибига.

По убеждению Сибиги, российский и асадовский режимы потому и поддерживали друг друга, что их основа - это насилие и пытки. "Мы убеждены, что в стратегической перспективе сведение на нет российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки. Даже если это займет некоторое время", - подчеркнул Сибига.

Украина и Сирия - новости

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Министерстве иностранных дел Украины назвали условие для восстановления дипломатических отношений с Сирией. В частности, новая власть в Сирии должна отказаться от дипломатического наследия режима Башара Асада, который признал "независимость" оккупированных частей Украины. Если эта политика изменится - в Украине будут готовы восстановить дипломатические отношения, которые были разорваны в июне 2022 года. В то же время, уже установлен контакт с новой сирийской властью, в том числе на уровне министра Сибиги.

8 декабря сирийские повстанцы взяли под свой контроль государственное телевидение страны. Канал прервал свой эфир, чтобы заявить о падении режима Башара Асада. В частности в эфире телеканала провозгласили "победу великой сирийской революции и свержение преступного режима Асада".

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