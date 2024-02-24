Президент Еврокомиссии ободрена тем, что Украина продолжает выполнять необходимые рекомендации.

Европейская комиссия представит организационные аспекты переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это должно произойти в середине марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Еврокомиссии сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьерами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мэлони и Канады Джастином Трюдо.

"Я вдохновлена тем, я знаю, что вы работаете, чтобы не отставать в выполнении рекомендаций Европейской комиссии. С нашей стороны, мы, Еврокомиссия, представим переговорную рамку в середине марта", - заявила фон дер Ляйен.

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Президент ЕК отметила, что начат процесс анализа соответствия украинского законодательства праву Европейского Союза (скрининг) с очень загруженным графиком встреч.

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС решили начать переговоры с Украиной о вступлении в Союз. Для этого они рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные аспекты для переговоров.

В середине января стало известно, что Еврокомиссия работает над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной. Отдельно, проводилась оценка принятие Верховной Радой законопроектов на выполнение необходимых шагов. Речь идет о внедрении Украиной рекомендаций Еврокомиссии, озвученных после предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление.

Главный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер недавно заявил, что организационные рамки для старта переговоров о членстве Украины в ЕС могут быть готовы уже через несколько недель, но точной даты не установлено.

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