Впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, подчеркнул президент.

В Европейском Союзе официально начали скрининг украинского законодательства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую сегодняшнее начало основательной подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС. В Брюсселе официально начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров", – написал он в соцсети х.

По его словам, этот процесс-результат договоренностей, достигнутых с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Давосе.

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"Впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и нашей переговорной позиции. Рассчитываю на максимальную мобилизацию правительственной команды и проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года", – добавил президент.

Путь Украины в ЕС: последние новости

17 января стало известно, что Европейская комиссия начала работать над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь ЕК по вопросам расширения, соседства и международных партнерств Ана Писонеро.

Этому предшествовало решение глав государств и правительств стран-членов ЕС о начале переговоров с Украиной и Молодовой о вступлении в блок, принятое в декабре. Тогда Еврокомиссии рекомендовали утвердить организационные аспекты для переговорного процесса.

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