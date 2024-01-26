В Европейском Союзе официально начали скрининг украинского законодательства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Приветствую сегодняшнее начало основательной подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС. В Брюсселе официально начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров", – написал он в соцсети х.
По его словам, этот процесс-результат договоренностей, достигнутых с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Давосе.
"Впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и нашей переговорной позиции. Рассчитываю на максимальную мобилизацию правительственной команды и проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года", – добавил президент.
Путь Украины в ЕС: последние новости
17 января стало известно, что Европейская комиссия начала работать над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь ЕК по вопросам расширения, соседства и международных партнерств Ана Писонеро.
Этому предшествовало решение глав государств и правительств стран-членов ЕС о начале переговоров с Украиной и Молодовой о вступлении в блок, принятое в декабре. Тогда Еврокомиссии рекомендовали утвердить организационные аспекты для переговорного процесса.