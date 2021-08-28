Встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне запланирована на 31 августа.

Администрация американского президента все же подтвердила приезд украинского главы Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом во время брифинге 27 августа сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, встреча с Зеленским входит в планы Байдена на следующей неделе.

"На следующей неделе президент также встретится с президентом Украины Зеленским в Белом доме. Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму; наше тесное сотрудничество в сфере энергетической безопасности и усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализацией программ реформ, основанных на наших общих демократических ценностях", – сказала Псаки.

Читайте такжеСША выделят Украине $60 миллионов помощиТакже на следующей неделе Байден продолжит отслеживать ситуацию в Афганистане.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что обострение в Афганистане не повлияет на смещение даты встречи Зеленского и Байдена.

Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне запланирована на 31 августа.

Перед визитом Зеленского в Байден, Офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи. По словам экс-посла, цель документа – имплементация стратегического партнерства Украины и США.

Взрывы в Кабуле 26 августа: подробности

Взрыв произошел возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

В частности, взрывы прогремели возле пропускного пункта в аэропорт "Эбби-гейт" и отеля "Барон". Ответственность за эти взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Взрывы произошли через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые находились рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию в связи с усиленной террористической угрозой.

Число погибших в результате взрывов в Кабуле возросло до по меньшей мере 170 человек. Погибли, в частности, 13 американских военнослужащих.

Автор: Яна Ставская