Российский оппозиционер сказал, что смог сбежать от киллера.

Бывший депутат Госдумы России и оппозиционер Илья Пономарев, который единственный проголосовал против незаконной аннексии Крыма, поделился, что встречался с киллером.

Политик сказал в эфире программы "Светская жизнь", что смог сбежать.

Оппозиционер также подтвердил, что на него были покушения в Киеве.

Читайте такжеДля Кремля оккупированные территории являются "головной болью" – экс-депутат Госдумы"Я уже два года как украинский гражданин... За эти годы, сколько уже, – семь моих знакомых погибло от рук убийц из России, два знакомых погибло в Киеве – это был Шеремет (журналист Павел Шеремет – Ред.) и это был Денис Вороненков (экс-депутат Госдумы РФ – Ред.)", – рассказал собеседник.

Оппозиционер добавил, что Вороненков был убит прямо рядом с ним.

"Я сам встречался с киллером. Ну там, смог убежать, но это было...", – сказал он.

Политик подчеркнул, что имеет достаточное количество охранников.

Напомним, в марте 2014 года Госдума РФ поддержала незаконную аннексию Крыма. Против высказался только один депутат – Илья Пономарев. Позже политик эмигрировал в США, а впоследствии переехал в Украину.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, в котором ехал.

Дениса Вороненкова убили в центре столицы 23 марта 2017 года. Бывшего депутата Госдумы застрелили.

Автор: Екатерина Присяжнюк