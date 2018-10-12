Экс-депутат Госдумы рассказал, что может сделать Путин в будущем для сохранения своей власти

Илья Пономарев считает, что у Путина есть два варианта – либо назначить преемника, либо целиком изменить конструкцию власти.

Президенту России Владимиру Путину пока не грозит «дворцовый переворот».

Об этом в своей колонке на сайте «Главред» пишет депутат Госдумы Илья Пономарев в 2007-2016 гг.

Он отметил, что любой переворот, тем более, революция возможны только тогда, когда есть явная заметная и понятная альтернатива, которая на данный момент не просматривается. Он считает, что колоссальной проблемой российской оппозиции является неспособность и нежелание подобную альтернативу создать.

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«Так что Путин планирует не только досидеть до конца своего срока, но и остаться самым влиятельным лицом в стране после 2024 года. Варианта остаться у власти у него два – либо назначить преемника, либо целиком изменить властную конструкцию», – подчеркнул Пономарев.

По оценке бывшего российского депутата, технически преемником Путина может стать кто угодно, так как у российского лидера достаточно рычагов и возможностей для медийных манипуляций, чтобы добиться избрания любого, на кого падет его выбор. «Однако это совершенно не означает, что такой человек сможет удержать власть. И сам Путин это понимает очень хорошо. Уверен, что причиной его обратной рокировки с Медведевым в 2011-ом было именно опасение, что Медведев слишком слаб для самостоятельного руководства страной. Так что сейчас Путин смотрит на большое количество разных кандидатов, которых он расставил на разные позиции в регионах и в министерствах, – пишет Пономарев.

Он подчеркнул, что в 2011 году российский президент недооценил возмущение общества в процессе рокировки с Медведевым. «Думаю, что и сейчас он вряд ли извлек из тех событий урок - он ведь убежден, что это были происки Госдепа. И поэтому может совершить новую ошибку, к которой российской оппозиции надо быть готовой. Но у него есть и другой вариант - вместо выборов преемника он вполне может предпринять попытку трансформировать государственную конструкцию в целом, например, с восстановлением монархии», – предполагает политик.