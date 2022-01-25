По словам президента, украинские дипломаты работают над тем, чтобы как можно скорее состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам и призвал сохранять спокойствие.

Глава государства записал новое видеообращение к гражданам, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

"Мыслите критически, логично и позитивно. И какие бы новости за весь этот день вы не прочитали, увидели и услышали, завершайте его, зная главное: в режиме 24/7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно. И чтобы все вы были здоровыми", – написал он в подписи к видео.

По его словам, посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине.

"А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов - еще совсем не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем совместно и действуем единой командой", - отметил он в обращении.

"Завтра состоится встреча советников "нормандского формата". Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине", – добавил президент.

По его словам, на сегодняшний день "все непросто, но есть надежда".

"Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет. Все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит будет результат. А значит будет и мир", – заявил Зеленский.

Также президент заверил, что текущий отопительный сезон Украина проходит нормально:

"Этот отопительный сезон по всем прогнозам мы проходим нормально. Да, попыток, чтобы вызвать кризис, много, хватает, но так же нам хватает и газа, и угля. А главное - хватает сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все-все попытки дестабилизации. Хватает и хватит".

Читайте такжеУкраина обратилась к ООН и Европарламенту из-за угрозы вторжения РоссииНапомним, вчера Зеленский также призывал украинцев сохранять спокойствие и не кричать "все пропало": "Знаем все. Готовы ко всему. Верим в лучшее. И делаем для этого абсолютно все вместе с нашими партнерами, дипломатами и нашими военными".

Помимо прочего он сообщил, что украинцы получат еще по 500 гривень за вакцинацию бустерной дозой, а также что у Украины достаточно запасов газа и угля.

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