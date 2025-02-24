Там речь шла о невозможности выборов в Украине во время военного положения.

Верховная Рада Украины не поддержала Заявление о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации.

Как сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, за проект постановления №13039, которым предусмотрено поддержание Заявления Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ проголосовало лишь 218 народных депутатов (для результативного решения необходимо минимум 226 голосов нардепов - УНИАН).

В заявлении отмечается, что парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.

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Что известно об этом проекте постановления

Как сообщает УНИАН, в этом заявлении сказано, что месседжи Российской Федерации относительно якобы нелегитимности украинской власти, и резидента Украины Владимира Зеленского, являются, в частности, российской пропагандой с целью отвлечения внимания от нелегитимности президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также в проекте заявления ВР говорилось о том, что введенное в условиях полномасштабного вторжения российской федерации военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. Вместе с тем, украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в заявлении после переговоров России и США в Саудовской Аравии раскритиковал украинское руководство, а также президента Украины Владимира Зеленского, и заявил, что в Украине должны пройти выборы. Трамп заявил, что рейтинг одобрения президента Украины составляет 4 процента. Опрос же общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии в декабре, показал, что Зеленскому доверяют 52 процента украинцев.

23 февраля президент Украины на пресс конференции заявил, что не обижается на главу США Дональда Трампа за его слова о "диктаторе Зеленском".

Говорит, что не имеет времени для эмоций. При этом отметил, что не назвал бы эти слова в свой адрес от президента Трампа комплиментом.

При этом добавил, что диктатором точно не будет, потому что "просто не интересно". Он подчеркнул, что является законно избранным президентом.

По его словам, после окончания военного положения будут выборы и люди сделают свой выбор.

Срок полномочий Зеленского закончился в прошлом году, однако не раз говорилось о том, что провести выборы можно только после того, как прекратятся боевые действия и будет отменено военное положение.

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