Турция делает деньги в то время, как украинцы проливают кровь в войне с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Анкару за новые туристические маршруты для россиян.
В интервью для EPT News Зеленский заявил, что Турция с одной стороны выступает посредником в переговорах и поддерживает Украину важными шагами, а с другой - готовит несколько туристических маршрутов одновременно.
"Российский туризм привозит в Грецию много денег долгие годы. Мы считаем, что они зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут. Такая же и в Турции ситуация. С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременно подготовку туристических маршрутов специально для российского туризма", - сказал Зеленский.
Он отметил, что если Турция и Украина хотят иметь дружеские отношения, об этом нужно говорить.
"Особенно для российского туризма. Мы это тоже видим. И я, как президент, если мы хотим иметь дружеские отношения, я должен сказать, что это невозможно. Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это нечестно. Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такие возможности, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор - за правду или нет", - заявил он.
План по привлечению российских туристов в Турцию: что известно
Власти Турции приняли "дорожную карту" по привлечению туристов из России, включающую три основных пункта.
Первый пункт касается оказания кредитной поддержки под госгарантии базирующимся в России турецким туроператорам, в первую очередь, таким компаниям, как Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита – 300 миллионов долларов. Ожидается, что этот пакет поддержки будет объявлен в первую неделю мая.
Второй пункт касается уже достигнутой договоренности о сотрудничестве туроператоров с крупнейшим авиаперевозчиком Турции Turkish Airlines, предусматривающее выделение 1,5 миллиона мест для "пакетных" туристов из России. Еще 500 тысяч российских туристов обещает перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким образом, в 2022 году гарантировано посетить Турцию смогут 2 миллиона российских туристов.
Третий пункт предусматривает возможность создания новой авиакомпании, которая будет базироваться в Анталии и будет перевозить только туристов из России в Турцию. В случае создания этой компании власти Турции рассчитывают привлечь дополнительно 1 млн туристов из РФ.
Позже в Турции объявили, что в конце мая запустят новую авиакомпанию исключительно российских туристов на курорты Турции.
Турецкие власти так же создадут еще одну авиакомпанию для российских туристов. Для этих нужд авиаперевозчик планирует использовать четыре самолета.