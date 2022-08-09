Как отметили на Банковой, Россия должна сойти с глобального рынка.

Победа Украины в войне с Россией - это конкретное возвращение всех украинских территорий под де-факто контроль Киева, потому что юридически, согласно международному праву они и так украинские.

Об этом заявил в интервью BBC Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Меня вообще не обходит, что будет с Россией. Я считаю, что победа Украины - это конкретное возвращение всех украинских территорий под де-факто контроль Украины, потому юридически, согласно с международным правом они и так наши", - отметил Подоляк.

По его словам, для украинцев принципиально важно, чтобы Россия проиграла, потому что тогда она на 15-20 лет сойдет с глобального рынка.

"И знаете, что параллельно с этим исчезнет? Россия же вкладывает деньги в ультраправых, у нацистов по всему миру, Россия вкладывает в различные террористические организации. Россия провоцирует маленькие и большие конфликты в Африке, на Ближнем Востоке - в той же Сирии. Россия постоянно беспокоит Европу, и там нарастает хаос. Россия постоянно провоцирует миграционные кризисы, голодные кризисы, энергетические кризисы. (Если Россия проиграет), это все на время исчезнет. То есть и Европа, и мы сможем вкладывать в развитие своего благосостояния. Вот будет победа (Украины). И, кстати, Европы тоже", - подчеркнул Подоляк.

Раньше на Банковой спрогнозировали судьбу РФ и Беларуси в случае победы Украины.

Стоит отметить, как писал ранее УНИАН, военный эксперт Олег Жданов убежден, что на сегодня США не нужна победа Украины, поэтому они задерживают поставки вооружения. По его мнению, Белый дом делает основной упор на смену политического режима в РФ.

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