Кошта подчеркнул, что только от Украины зависит, когда и как возможно достичь мира.

Ошибочно считать, что прекращение огня в Украине автоматически принесет мир. Такое мнение высказал новый президент Совета Евросоюза Антониу Кошта в интервью Укринформу.

Он убежден, что международные партнеры должны поддерживать усилия Украины в войне против РФ. "Мы всегда должны поддерживать Украину, стоять на стороне Украины в финансовом, политическом, дипломатическом, а также военном измерениях", - отметил он.

При этом Кошта подчеркнул, что только от Украины зависит, когда и как возможно достичь мира.

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"Многие ошибочно полагают, что в случае достижения какого-то соглашения о прекращении огня мир наступит автоматически. Я хотел бы подчеркнуть, что нам нужен справедливый и длительный мир. И только Украина имеет возможность определить, что такое "справедливый" мир для обеспечения продолжительности этого мира", - пояснил он.

Визит Кошты в Украину

1 декабря в первый день работы на новой должности президент Европейского совета Антониу Кошта прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили видение европейских и глобальных дел.

Во время визита Кошта отметил, что Евросоюз в следующем году предоставит Украине 1,5 млрд евро из сверхприбылей, поступающих из замороженных активов Российской Федерации.

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