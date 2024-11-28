Новая помощь позволит обеспечить макроэкономическую стабильность Украины.

Украина и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления макрофинансовой помощи на 18,1 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Как сообщил в социальной сети Facebook вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, это гарантирует, что Россия непосредственно заплатит за убытки, которые нанесла своей жестокой войной. Также эта помощь позволит Украине удовлетворить свои насущные потребности, обеспечить макроэкономическую стабильность и предоставить финансовые ресурсы, необходимые для борьбы:

"Это пятая программа ЕС для поддержки Украины с начала войны, в рамках которой мы уже предоставили 25,2 миллиардов евро, и первая, в которой кредиты будут погашаться за счет доходов, полученных от российских активов".

Замороженные активы РФ

Напомним, депутат Европейского парламента Натали Луазо предложила отдать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ. По ее мнению, эти деньги можно использовать для победы над оккупационной армией.

Видео дня

Ранее президент Владимир Зеленский призвал лидеров G7 создать механизм конфискации 300 миллиардов замороженных российских активов. По его словам, они пойдут как на поддержку обороноспособности страны, так и на ее восстановление.

Вас также могут заинтересовать новости: