Президент Украины допустил, что может согласиться на прекращение огня без деоккупации занятых россиянами территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью Sky News предположил, что может согласиться на временное удержание Россией оккупированной территории Украины в рамках соглашения о прекращении огня. Это говорит о том, что правитель РФ Владимир Путин может быть довольным. Такое мнение высказал российский корреспондент издания Айвор Беннетт. По его словам, "Зеленский будто первым моргнул - Путин будет доволен".

"Как человек, который не любит отступать, российский президент расценит это как психологическую победу. То же касается комментариев Зеленского о том, что он больше боится потерять людей, чем землю. Я ожидаю, что Москва захочет максимально использовать это", - отметил журналист.

В свою очередь международный обозреватель Диана Магнай сделала вывод, что Зеленский делает значительную ставку на избранного президента США Дональда Трампа. И это при том, что завершение войны в течение 24 часов - "явно нереально".

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"Украинский лидер явно делает значительную ставку на президентство Трампа, надеясь, что если он продемонстрирует сильную руку в поддержке Украины, остальная Европа последует его примеру. Для Зеленского членство в НАТО ... является неотъемлемой частью того, как он видит будущее своей страны", - считает эксперт.

Между тем, по мнению редактора отдела по международным отношениям издания Доминика Вагорна, Зеленский, похоже, намекает на возможность переговоров с Россией.

"Президент Зеленский иногда может быть загадочным. Но он, похоже, намекает по крайней мере на возможность переговоров с россиянами. ... Для многих любая сделка, которая позволит России сохранить то, что она забрала неспровоцированной силой, будет катастрофической для основанного на правилах мирового порядка".

На это редактор издания по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс отметила, что для такого типа мирного соглашения обе стороны должны пойти на определенные уступки. Она напомнила, что приглашение присоединиться к НАТО требует согласия всех 32 стран-членов и не может быть распространено на страну, которая находится в состоянии войны.

"Однако, если бы боевые действия в Украине прекратились, некоторые страны, в частности Германия, Италия и Венгрия, оказали бы огромное сопротивление предлагать Киеву членство в Альянсе, учитывая риск возобновления конфликта с Россией - шаг, который тогда втянет весь Альянс в прямую войну с Москвой", - подчеркнула аналитик.

Заявления Зеленского в интервью Sky News

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что заставит его немедленно подписать мир с РФ. По его словам, Киев готов на прекращение огня без деоккупации занятых россиянами территорий, если остальная Украина окажется "под зонтиком" членства в НАТО.

Также глава государства дал прогноз, завершится ли война в Украине в 2025 году. По его мнению, "мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной".

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