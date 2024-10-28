Британская сторона поддерживает Украину до победы, подчеркнул дипломат.

Посол Великобритании в украинском государстве Мартин Харрис дал обещание о помощи Украине в достижении справедливого мира с РФ.

Дипломат в интервью "РБК-Украина" выразил мнение, что в нашей стране все хотят, чтобы эта "ужасная война завершилась как можно скорее", и отметил, что Британия поддерживает Украину до победы и будет поддерживать после нее.

"Я знаю, что важна также позиция новой администрации США, и мы будем рядом с Украиной в ходе всего процесса смены администрации в Вашингтоне (в результате президентских выборов, - Ред.)", - сказал собеседник.

Видео дня

По его словам, нет страны ближе к Штатам, чем Великобритания и, наверное, нет государства ближе к Украине, чем Великобритания:

"Поэтому мы будем рядом с Украиной, когда мы будем обсуждать с новой администрацией, как укрепить позицию Украины, чтобы достичь справедливого мира".

В центре внимания война в Украине - новости

Президент Владимир Зеленский в начале октября заявил, что ситуация на поле боя в нашей стране "создает возможность" для того, чтобы предпринять шаги по прекращению войны "не позднее 2025 года".

Украинский лидер в Верховной Раде впервые презентовал украинцам план победы, в котором есть несколько пунктов, в том числе и тайные. Первый пункт украинского плана победы - необходимость предоставления нашей стране приглашения в ряды государств-членов НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: