Украинский посол указал на то, что Меркель на протяжении десятилетий поддерживает весьма доверительные отношения с Путиным.

Украина приветствовала бы попытку бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель убедить Кремль закончить войну против Украины.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Merkur.de.

В ответе на вопрос журналистов, может ли он представить, чтобы Меркель стала посредником в переговорах между Россией и Украиной, Мельник сказал, что это вполне представимый сценарий.

"К сожалению, Меркель определенно решила не включаться активно в сегодняшнюю политическую повестку. Однако, если она чувствует, что может помочь закончить эту проклятую войну, ее участие, конечно, очень приветствовалось бы, тем более что она на протяжении десятилетий поддерживает весьма доверительные отношения с Путиным", – сказал посол.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Мельник заявил, что в немецком обществе уже раздаются заявления о политической ответственности бывшего руководства, поставившего страну в рискованную зависимость от России. При этом посол добавил, что экс-канцлер Ангела Меркель пока не дает никаких комментариев.

А сегодня депутат Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Томас Хайльман заявил, что бывшая канцлер Ангела Меркель никогда не доверяла президенту РФ Владимиру Путину и считала, что он постоянно лжет.

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