Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году "стратегической ошибкой".
Цитирует Кулебу CNN.
Глава МИД отметил, что если бы Украина была членом НАТО, то Россия не решилась бы развязать войну. Кулеба вспомнил, как в 2008 году Германия и Франция блокировали намерения США и союзников принять Украину в Альянс.
По мнению Кулебы, Берлин и Париж допустили стратегическую ошибку, и теперь украинский народ расплачивается за это.
"За эту ошибку расплачиваются не Германия или Франция, а Украина", – констатировал Кулеба.
Недавно экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не жалеет, что Украину не взяли в НАТО в 2008 году. Она верит, что это решение было правильным.
До начала полномасштабной войны Йенс Столтенберг отмечал, что РФ не будет решать, будет ли Украина в будущем членом НАТО.