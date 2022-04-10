Глава МИД отметил, что если бы Украина была членом НАТО, то Россия не решилась бы развязать войну.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году "стратегической ошибкой".

Цитирует Кулебу CNN.

Глава МИД отметил, что если бы Украина была членом НАТО, то Россия не решилась бы развязать войну. Кулеба вспомнил, как в 2008 году Германия и Франция блокировали намерения США и союзников принять Украину в Альянс.

По мнению Кулебы, Берлин и Париж допустили стратегическую ошибку, и теперь украинский народ расплачивается за это.

"За эту ошибку расплачиваются не Германия или Франция, а Украина", – констатировал Кулеба.

Недавно экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не жалеет, что Украину не взяли в НАТО в 2008 году. Она верит, что это решение было правильным.

До начала полномасштабной войны Йенс Столтенберг отмечал, что РФ не будет решать, будет ли Украина в будущем членом НАТО.

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