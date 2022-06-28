Альянс готов продолжать оказывать поддержку.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил о намерении НАТО согласовать пакет поддержки Украины.

Об этом говорится в его совместном с главой правительства Испании заявлении на открытии Мадридского саммита НАТО-2022.

"Мы согласуем комплексный пакет поддержки Украине для того, чтобы помочь им отстоять свое право на самозащиту. Это чрезвычайно важно, и мы готовы продолжать оказывать поддержку, потому что Украина сталкивается с жестокостью, которую мы не видели в Европе со времен Второй мировой", - подчеркнул он.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО надеется достичь прогресса в принятии Финляндии и Швеции.

"Чтобы иметь возможность защищаться в более опасном мире, нам также нужно больше инвестировать в нашу оборону", – заметил генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он подчеркнул важность мощной противоракетной обороны Украины для предотвращения российских терактов.

Столтенберг заверил в увеличении поддержки Украины на саммите Альянса, который состоится в Мадриде 29-30 июня.

Вас также могут заинтересовать новости: