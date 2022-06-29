Президент РФ добился обратного, желая видеть меньше Альянса у границ.

На фоне того, что Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, генсек Альянса Йенс Столнтеберг высказался о том, что президент РФ Путин не хотел этого расширения. Диктатор хотел видеть у границ своей страны меньше НАТО, но получил совсем обратное.

Об этом Столнтенберг заявил на пресс-конференции после подписания меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией.

Так, генсек НАТО отметил, что последние события являются четким посланием для Путина. Диктатор должен понимать, что двери Альянса открыты и для других стран, которые РФ не хотела бы там видеть.

"Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ", - сказал Столтенберг.

Вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО: что известно

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция заблокировала процесс.

Она требует снять с Турции санкции на поставки оружия и прекратить поддерживать представители Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена.

Кроме того, Турция отправила Финляндии десять запросов на экстрадицию. Финляндия запросы удовлетворила лишь частично. Вчера, 28 июня, по итогам переговоров в Мадриде Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.