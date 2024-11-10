На кону стоит нечто большее, чем просто Украина, подчеркнул глава Военного комитета НАТО.

Если новоизбранный президент США - республиканец Дональд Трамп, пойдет на заключение мирного соглашения для завершения войны в Украине, которое позволит РФ, выйти из ситуации победителем, то это "подорвет" интересы Штатов.

Такое заявление сделал председатель Военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр в кулуарах европейского оборонного саммита, который проходил в Праге, пишет The New York Times.

"Если вы позволите такой стране, как Россия, победить и выйти из этой ситуации победителем, то что это будет означать для других автократических государств в мире, где у США также есть свои интересы?", - сказал офицер.

Видео дня

По его словам, вопрос войны достаточно важен, чтобы говорить об украинском государстве самом по себе, "но на кону стоит нечто большее, чем просто Украина".

Бауэр добавил, что хочет подождать и посмотреть, какие шаги у власти будет делать Трамп:

"Я думаю, что также важно не делать поспешных выводов на основании того, что он сказал до сих пор".

Адмирал еще высказался о помощи России со стороны КНДР, в том числе живой силой. "Самая изолированная страна в мире теперь внезапно стала игроком", - подчеркнул офицер.

По мнению Бауэра, если помощь Северной Кореи на поле боя обеспечит российскому диктатору Владимиру Путину более сильные позиции на переговорах, то другие авторитарные лидеры могут быть поощрены к нарушению международных правил.

В центре внимания "мирный план" Трампа по Украине - что сообщалось

Дональд Трамп до избрания президентом США не раз утверждал, что сможет за один день положить конец войне в Украине, однако не уточнял, как именно. Избранный вице-президентом республиканец Джей Ди Вэнс предлагал пойти на шаги, которых, по сведениям журналистов, хочет Владимир Путин - позволить РФ сохранить оккупированные земли Украины и гарантировать, что украинское государство не вступит в НАТО. Трамп и Ди Вэнс официально вступят в должности 20 января 2025 года.

Отставной адмирал военно-морских сил США, экс-верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис прогнозировал, что российско-украинская война под давлением Трампа может закончиться переговорами, в результате которых Путину "светит" кусок уже оккупированной территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: