Секретарь СНБО заявляет, что современная история мира пишется в украинских степях и лесах.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что чудовище "русского мира" еще может принести много горя, но никогда не победит Украину.

Об этом Данилов написал в социальной сети Facebook.

"Свое испытание Украина проходит на глазах всего мира, когда утро миллионов начинается с новостей о стране, которой "не существовало", и народе, которого "не было". Так случилось, что современная история мира пишется сейчас огнем и сталью в украинских степях и лесах. Не мы назначили себе эту миссию – перемалывать орды нацистов и их современных последователей - рашистов", - заявил Данилов.

"Украина нанесла смертельный удар по "русскому миру", вспоров вонючее брюхо его бесконечных бронированных колонн. Это чудовище в своих конвульсиях может причинить еще много горя и страданий, но мертвое никогда не победит живое. Именно сейчас через украинскую кровь и боль творится настоящая история нации и пишется новая история", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что это реальность, которая становится историей благодаря героичности и стойкости защитников Украины и мужеству президента Украины.

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