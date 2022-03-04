Шуфрича задержали на незаконном фотографировании позиций ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" после задержания на блокпосту теробороны Киева члена фракции Нестора Шуфрича.

На новость о задержании Шуфрича Данилов отреагировал в эфире украинского телевидения.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что во время войны предателей разрешено убивать. Данилов призвал членов ОПЗЖ не шататься по блокпостам, назвав их "коллаборантами".

"Я хотел бы прямо сказать народным депутатам с ОПЗЖ: Если вы еще будете шляться по нашим блокпостам, то вас будут просто убивать. Лучше сидите дома и ждите лучшего. Потому что когда вы сунетесь на наши блокпосты и начинаете их фотографировать, а потом передавать врагу, вы будете уничтожены на месте. Вам нет там что делать. Это вы сообща привели в нашу страну войну, сообща с российским агрессором, потому что вы есть коллаборанты", - обратился Данилов.

Что предшествовало

Вечером, 4 марта, стало известно о задержании Нестора Шуфрича в Киеве. По словам военных, депутат фотографировал позиции теробороны столицы.

Охрана нардепа открыла огонь, но была задержана вместе с Шуфричем.

Сам член ОПЗЖ, известный пророссийскими взглядами, утверждал, что якобы фотографировал культурную достопримечательность Киева.

Во время задержания у депутата изъяли незарегистрированное оружие.

Шуфрича ждет беседа в СБУ.

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