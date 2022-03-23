После выхода российских войск с территории Украины понадобятся годы, чтобы исследовать, какой ущерб они нанесли Чернобыльской земле.

В Украине на сегодня есть четыре действующих атомные электростанции - это 15 атомных блоков, и все они под угрозой из-за военной агрессии России.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая перед японским парламентом.

Выступление главы нашего государства перед парламентом Японии состоялось первое в истории двусторонних отношений.

По словам Зеленского, хоть наши столицы разделяет расстояние в 8193 километра - в среднем это 15 часов в самолете – "но нет никакого расстояния между нашими ощущениями свободы, между нашими желаниями жить, между нашими стремлениями к миру".

Глава государства поблагодарил Японию за то, что сразу после вторжения России в Украину они пришли на помощь.

"Япония стала лидером такой позиции в Азии. Вы сразу начали работать для остановки этой жестокой войны, которую развязала Россия. Вы сразу начали работать для наступления мира в Украине. А значит, в Европе. И это действительно важно. Важно для каждого на земле", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что каждый знает, что такое Чернобыль - атомная станция в Украине, на которой в 1986 году произошел мощный взрыв.

"Выброс радиации. Последствия которого были зафиксированы в разных частях планеты. 30-километровая зона вокруг Чернобыльской станции до сих пор закрыта. Она опасна. В лесах, которые заполняют закрытую зону еще тогда, во время ликвидации последствий взрыва на станции, захоронены тысячи тонн зараженных материалов, обломков автомобилей. Просто в земле", - рассказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что 24-го февраля именно по этой земле поехала российская бронетехника, поднимая радиоактивную пыль в воздух.

Зеленский напомнил, что Чернобыльская АЭС была захвачена российскими террористами силой оружия.

"Представьте, атомную станцию, на которой произошла катастрофа. Конфайнмент, закрывающий разрушенный реактор. Работающее хранилище ядерных отходов. Россия превратила и этот объект в арену войны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что закрытую зону у ЧАЭС Россия использует для подготовки новых атак против наших сил обороны.

"После выхода российских войск с территории Украины понадобятся годы, чтобы исследовать, какой ущерб они нанесли Чернобыльской земле. Какие захоронения радиоактивных материалов повредили. Но как распространилась по планете радиоактивная пыль", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что российские войска уже обстреляли из танков и крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию.

Кроме того, констатировал президент Украины, в результате боевых действий повреждены сотни промышленных производств, и многие из них особенно опасны.

"Обстрелы угрожают газо- и нефтепроводам. Угольным шахтам. На днях российские войска обстреляли еще и химическое производство на территории Сумской области Украины. Там произошла утечка аммиака. Нас предупреждают о возможных химических атаках, в частности с применением газа "Зарин", как это было в Сирии", - отметил Зеленский.

По его словам, одной из основных тем для дискуссий мировых политиков стал вопрос о том, как реагировать, если Россия применит еще и ядерное оружие.

"Любая уверенность любого человека в мире, любой страны полностью разрушена", - резюмировал президент Украины.

Россияне захватили ЧАЭС - что известно

24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль оккупанты.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов Чернобыльская АЭС была полностью обесточена. В этот же день Украина сообщила в Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение.

11 марта ЧАЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

13 марта на Чернобыльской АЭС восстановили электроснабжение, но на следующий же день линия электроснабжения была еще раз повреждена противником. Вскоре эти повреждения удалось починить и восстановить электроснабжение.

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