Президент говорит, что верит: как только закончится война, граждане, которые сейчас за границей, вернутся.

Президент Владимир Зеленский принципиально не хочет называть украинских переселенцев беженцами, потому что они вернутся в Украину, когда Россия уберется восвояси.

Об этом он сказал в своей речи к Риксдагу Швеции.

"Взгляните, пожалуйста, на то, что российские военные уже наделали в нашем государстве. 8 лет войны на востоке, оккупация Крыма. Это репрессии, пытки людей, подавление любых проявлений свободы и разнообразия. Месяц полномасштабной войны. Тотальная жестокость, бомбардировка мирных городов - такая же страшная, как была в Сирии. Похищение детей, принудительная перевозка детей и взрослых в Россию", - подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил о случаях изнасилования в оккупированных районах и масштабном мародерстве русских фашистов.

"Сейчас разрушены десятки тысяч домов, десятки тысяч квартир. И уже почти 10 млн переселенцев, из них уже 3,5 млн - на территории Евросоюза. Я принципиально не хочу называть этих украинцев беженцами. Потому что я знаю, что они вернутся в Украину сразу, как только Россия уберется с нашей земли, сразу, как только будет установлен мир", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения России из Украины вынужденно выехали более 3,6 млн граждан. При этом ЕС не собирается вводить квоты на распределение беженцев из Украины.

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