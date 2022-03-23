Руководитель Офиса президента отметил, что украинцы будут бороться, а власть сделает все, чтобы освободить Книгу и изгнать врага с украинской земли.

В Херсоне оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении директора театра, депутата облсовета Александра Книгу.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Они хотят уничтожить нашу культуру, хотят подавить интеллигенцию и пытаются запугать настоящих патриотов Украины в оккупированных городах. Российские оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении директора Херсонского областного музыкально-драматического театра, основателя фестиваля "Мельпомена Таврии", депутата Херсонского облсовета Александра Книгу", - рассказал он.

Ермак отметил, что россияне видят сопротивление херсонцев.

"Они хотят напугать настоящих украинских патриотов методами, которыми пользовались советские кгбисты против украинских диссидентов. Но сейчас 21 век, наша страна - свободна. Наши люди - свободны и больше не будут в оккупации у россиян", - подчеркнул глава ОП.

Он подчеркнул, что украинцы будут бороться, а власть сделает все, чтобы освободить Книгу и изгнать врага с украинской земли.

"Маски давно уже сняты и все понимают, что Россия воюет против нашей нации. И это отечественная война, в которой мы победим", - заявил Ермак.

Олешковский городской голова Олег Рыщук сообщил, что Александр Книга уже на свободе. Никаких деталей освобождения нет, однако Рищук заверил, что с похищенным депутатом сейчас все хорошо.

Напомним, похищению Книги предшествовали незаконные обыски россиян в театре.

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