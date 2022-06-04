Министр обороны обратил внимание, что в ЕС есть страны, которые готовы инвестировать в безопасность Украины, но не имеют вооружения.

Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает странам-членам Европейского Союза создать трастовый фонд для Украины.

Как сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом Резников сказал в рамках участия на международном форуме по безопасности GLOBSEC-2022.

В частности, он подчеркнул, что следующим шагом оказания помощи Украине от ЕС могло бы быть создание соответствующего трастового фонда.

"Есть государства, например Люксембург, которые готовы инвестировать в безопасность - помогать Украине. Но они не могут, потому что не имеют вооружения, которое нам нужно. Хорошим решением было бы создать трастовый фонд в Европе, и это может быть следующим шагом", - отметил Резников.

Убытки от вторжения России в Украину

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, полномасштабная война, которую развязала Российская Федерация, уже нанесла украинской экономике убытки в размере 600 миллиардов долларов. Размер убытков увеличивается с каждым днем войны.

В мае руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказывал, что вскоре будет представлен проект механизма возмещения Украине убытков, нанесенных российской агрессией.

Ранее, в марте, стало известно, что Евросоюз обязался создать трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления. Об этом шла речь, в частности, в восьмом пункте заключений саммита ЕС.

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