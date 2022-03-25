ЕС обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения неотложных потребностей государства.

Евросоюз обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления.

Об этом говорится в 8-м пункте заключений саммита ЕС.

Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, ЕС обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения неотложных нужд государства, а после войны – для восстановления демократической Украины.

С этой целью Европейский Союз соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию международных партнеров, а также призывает к немедленной подготовки.

ЕС "призвал комиссию продолжать оказывать техническую помощь для проведения реформ в стране".

ЕС также призвал к своевременной организации международной конференции по сбору средств в рамках фонда.

По подсчетам KSE, ущерб инфраструктуре вследствие вторжения РФ 24 февраля уже составил 62-119 миллиардов долларов; убытки населения, объектов социальной и медицинской инфраструктуры — до 10 миллиардов долларов.

Министр финансов Марченко считает, что из-за войны Украина потеряет 1/3 ВВП.

Прямые потери 2022 года будут около 62 миллиардов долларов, а будущие расходы на разминирование территории превысят 1 триллион долларов.

Другие суммы убытков, отмечают эксперты, нужно будет взымать с России в судах, арестовывая и уводя активы как самой страны, так и людей, связанных с властью.

Вас также могут заинтересовать новости: