Евросоюз обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления.
Об этом говорится в 8-м пункте заключений саммита ЕС.
Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, ЕС обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения неотложных нужд государства, а после войны – для восстановления демократической Украины.
С этой целью Европейский Союз соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию международных партнеров, а также призывает к немедленной подготовки.
ЕС "призвал комиссию продолжать оказывать техническую помощь для проведения реформ в стране".
ЕС также призвал к своевременной организации международной конференции по сбору средств в рамках фонда.
По подсчетам KSE, ущерб инфраструктуре вследствие вторжения РФ 24 февраля уже составил 62-119 миллиардов долларов; убытки населения, объектов социальной и медицинской инфраструктуры — до 10 миллиардов долларов.
Министр финансов Марченко считает, что из-за войны Украина потеряет 1/3 ВВП.
Прямые потери 2022 года будут около 62 миллиардов долларов, а будущие расходы на разминирование территории превысят 1 триллион долларов.
Другие суммы убытков, отмечают эксперты, нужно будет взымать с России в судах, арестовывая и уводя активы как самой страны, так и людей, связанных с властью.