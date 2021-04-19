По словам министра, единство международной коалиции в поддержку Украины способно "демотивировать Россию от безрассудных действий".

Украина готова отражать российскую агрессию - как политико-дипломатическую, так и военную.

В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говорится в материале "РБК-Украина".

"В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы и не дадут захватить себя врасплох, что бы там ни придумали в Кремле", - сказал глава МИД.

Читайте такжеКулеба предложит коллегам из ЕС шаги по поддержке УкраиныПо его словам, от начала переброски российских войск к украинским границам Киев стал консолидировать международную поддержку, поэтому в пропаганду Кремля о якобы подготовке наступления со стороны Украины никто не поверил. Кулеба считает, что единство международной коалиции в поддержку Украины способно "демотивировать Россию от безрассудных действий".

"Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам. Первая: от России можно ожидать чего угодно. Вторая: прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили", - отметил министр.

Стягивание войск РФ к границе Украины

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Автор: Катерина Комолова