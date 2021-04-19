Украина готова отражать российскую агрессию - как политико-дипломатическую, так и военную.
В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говорится в материале "РБК-Украина".
"В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы и не дадут захватить себя врасплох, что бы там ни придумали в Кремле", - сказал глава МИД.
Читайте такжеКулеба предложит коллегам из ЕС шаги по поддержке УкраиныПо его словам, от начала переброски российских войск к украинским границам Киев стал консолидировать международную поддержку, поэтому в пропаганду Кремля о якобы подготовке наступления со стороны Украины никто не поверил. Кулеба считает, что единство международной коалиции в поддержку Украины способно "демотивировать Россию от безрассудных действий".
"Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам. Первая: от России можно ожидать чего угодно. Вторая: прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили", - отметил министр.
Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- Во время визита Зеленского во Францию канцлер Германии Ангела Меркель и президент Макрон призвали Российскую Федерацию отвести войска от украинских границ.
- Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.
Главные новости Украины и мира на утро 19 апреля
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