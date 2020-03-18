Восточное партнерство: Еврокомиссия предложила Украине углубить экономическую интеграцию

Еврокомиссия предлагает принять новые долгосрочные стратегические цели для инициативы «Восточного партнерства» после 2020 года. Указанные цели направлены на увеличение торговли, укрепление коммуникационных возможностей и углубление экономической интеграции с Украиной.

В Европейской комиссии предлагают принять новые долгосрочные стратегические цели для развития инициативы «Восточного партнерства» после 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

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В частности, Европейская комиссия и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступили с предложением долгосрочных стратегических политических целей для инициативы «Восточное партнерство» после 2020 года.

Указанные цели направлены на увеличение торговли, укрепление коммуникационных возможностей и углубление экономической интеграции с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Также цель предложения заключается в укреплении демократических институтов, верховенства права, обеспечении устойчивости к изменению климата и окружающей среды, поддержке цифровых преобразований и содействии созданию справедливых и открытых сообществ.

В этой связи, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей ожидают, что страны-члены ЕС и страны-партнеры одобрят новое предложение в связи с саммитом «Восточного партнерства», который состоится в июне 2020 года. На этом саммите может быть решено разработать ряд новых ключевых задач, опираясь на нынешние 20 ключевых задач на период до 2020 года.

«Сила наших соседей – это сила Европейского Союза. Восточное партнерство остается ключевым элементом внешней политики ЕС. Наше предложение еще сильнее укрепит наших шестерых партнеров, отражая приоритеты и вызовы, которые мы разделяем, одновременно сохраняя внимание на достижении ощутимых, положительных результатов для всех граждан», - заявил Боррель.

В свою очередь, комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи заявил: «Мы посылаем очень четкий сигнал нашим восточным странам-партнерам: мы поможем вам построить крепкие экономики и создать условия для роста и рабочие места путем привлечения прямого иностранного инвестирования и путем укрепления коммуникации в ключевых секторах, таких как транспорт, энергетика и окружающая среда. Мы вместе тесно будем работать над решением сегодняшних вызовов по всем направлениям, в том числе по продолжающейся пандемии COVID-19».

Как сообщал УНИАН, Франция отклоняет предложения, что инициатива Европейского Союза относительно шести стран Восточной Европы, известная как «Восточное партнерство», может способствовать вероятности будущего членства Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси в Европейском Союзе. Дипломаты заявляют, что Франция не хочет разочаровывать Москву и предлагает переориентировать 50% бюджета программы «Восточного партнерства» на защиту окружающей среды.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» - политическая инициатива, начало которой было положено на пражском саммите в мае 2009 года, и которая направлена на сближение с ЕС шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижения стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.