Восприятие Украины на Западе заметно улучшилось за последние годы – политолог

Политолог прокомментировал начало нового перемирия на Донбассе.

О том, как прошли первые сутки перемирия на Донбассе, о котором договорились в Трехстороннем контактной группе, рассказал политолог Антон Кучухидзе. В частности, он прокомментировал провокацию, которая произошла всего через 20 минут после начала перемирия.

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"Это была попытка спровоцировать украинскую сторону на нарушение режима прекращения огня. Эти провокации не сработали, и очень важно, позиции НАТО, США и других государств, которые поддерживают Украину в стремлении к мирному разрешению конфликта на Донбассе. Очень важно сохранить эту поддержку. Украина сейчас показывает, что она за мирный путь, а все остальное, что происходит, показывает, кто является настоящим нарушителем Минских договоренностей ", – сказал он в эфире канала "Украина 24".

Политолог отметил, что восприятие Украины на Западе заметно улучшилось за последние годы.

"Еще 2-3 года назад западные политики любили намекать, что и Украина не выполняет Минские договоренности. А как Украина их может выполнять, когда режим прекращения огня в большей степени зависит от российской стороны и незаконных вооруженных формирований? Поэтому сейчас позиции у Украины хорошие, поддержка Запада сохраняется. Я думаю, провокации еще будут, но важно на них не поддаваться", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе с 27 июля начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, за несколько часов после его начала, российские оккупанты начали нарушать режим тишины.

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