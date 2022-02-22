В нашей стране миллионы стволов и все эти стволы будут стрелять когда Путин придет в Украину, заявил экс-министр.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три вещи, которые нужны Украине от международных партнеров для защиты от российской агрессии

В эфире Свободы слова на ICTV он отметил, что президент России Владимир Путин "настроен поднимать ставки".

При этом экс-министр подчеркнул, что "нам от запада нужны очень простые вещи - гарантии безопасности - американские гарантии безопасности - такие как в Южной Корее или Японии с присутствием войск, нам нужен новый план Маршала, Байдена, называйте как угодно, с гарантией для инвесторов и нам нужна качественно новое оружие".

Климкин считает, что "эти три вещи это вопрос нашего существования и нашего выживания".

Экс-министр отмечает, что с помощью наших партнеров "мы 100 процентов сможем защитить себя". При этом добавив: "В нашей стране миллионы стволов и все эти стволы будут стрелять когда Путин придет в Украину".

Напомним, в России опубликовали указы Владимира Путина о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

У них Путин, среди прочего, поручил российскому МИД "провести переговоры об установлении дипломатических отношений" с "ДНР" и "ЛНР".

Особое внимание обращает на себя пункт, в котором Путин поручает ввести российские войска на оккупированный Донбасс до принятия решения Советом Федерации о его признании. Российскую армию в ОРДЛО якобы посылают для "поддержания мира".

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