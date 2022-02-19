Уже сегодня президент должен вернуться в Киев.

На конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, сегодня состоится визит Зеленского в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по вопросам безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке.

Запланированы встречи Зеленского с Джонсоном, Шольцом, Гаррис, с представителями международных финансовых институтов и другими партнерами и друзьями Украины.

Отмечается, что Зеленский ожидает "конкретных договоренностей относительно предоставления нашей стране дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины".

Уже сегодня президент должен вернуться в Киев.

В ОП уточнили, что дискуссии на Мюнхенской конференции по впросам безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

"Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена на должном уровне, чтобы вопросы об Украине решались при участии Украины", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют украинские спецслужбы.

"В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки относительно активности российских сил. Ситуация на востоке страны полностью контролируемая украинскими силами безопасности и обороны", - добавили в ОП.

Ранее президент США Джо Байден высказал мнение, должен ли Владимир Зеленский покидать Украину на фоне российской угрозы для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Принятие этого решения зависит от него", - отметил Байден.

Он добавил, что много раз разговаривал с Зеленским.

"С целью поиска дипломатического решения это, наверное, мудрый выбор. Но это его решение", - сказал Байден.

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