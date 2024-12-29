Там считают, что мир невозможен без наказания военных преступников.

Великобритания выделит Украине 4,5 млн фунтов стерлингов на помощь в преследовании военных преступлений российских военных, которые они совершили во время войны.

"Не может быть длительного мира без ответственности", - прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми. Он отметил, что во время визита в Киев "собственными глазами видел храбрость украинцев, которая вдохновляет", передает Голос Америки.

Британский министр заверил, что в 2025 году его страна будет поддерживать Украину "в борьбе за ее безопасность и безопасность всей Европы".

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Кроме того, министр обороны Бртании Джон Гили в ходе визита в Украину объявил о новом пакете помощи на сумму 225 млн фунтов стерлингов. "Мы должны работать с украинцами, чтобы помочь мотивировать и мобилизовать больше новобранцев", - сказал министр.

Британский министр заявил, что передаст украинскому коллеге Рустему Умерову план из пяти пунктов, как Великобритания собирается усилить поддержку Украины в 2025 году. Кроме увеличения тренировок, речь идет также о предоставлении нового оружия, дополнительных денег и поддержки оборонной промышленности.

Помощь Великобритании

В январе 2025 года Великобритания начнет поставлять в Украину десятки тысяч дронов.

Также Великобритания направит Украине военное оборудование на сумму 225 млн фунтов стерлингов. Из этой суммы 92 млн фунтов стерлингов Лондон направит на оборудование для усиления Военно-морских сил Украины.

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