Как это часто случается с россиянами, прозрение у них случилось только в украинском плену.

На торецком направлении в украинский плен попали элитные российские разведчики. Об этом сообщает телеграм-канал 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.

Отмечается, что пятерых российских оккупантов пленили пехотинцы 2-го батальона "Азова". Причем россияне оказались не обычными "мобиками" или "зеками", а опытными разведчиками с орденами. Они несколько дней сопротивлялись украинским защитникам, пока командир россиян не был ликвидирован. Тогда его подопечные выбрали жизнь и сдались в плен.

Позже уже на камеру пленные рассказали, что перед сдачей в плен они вызвали огонь артиллерии на себя, но та начала стрелять только после того, как они уже сдались бойцам "Азова".

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На камеру россияне также рассказали, что ожидали пыток в плену, однако ничего подобного с ними не случилось. Разве что украинские бойцы их обругали.

"Да, злость есть у ребят, конечно. Еще такой случай там произошел, что какие-то с российской стороны ребята вообще внаглую расстреляли ребят, которые сдавались. Вообще злобу у ребят я понимал. Но они даже, не смотря на это, что у них вот так произошло, с нами вообще ничего не сделали. Да, конечно, пару словечек… Кто мы для них? Оккупанты, вот. Правильно? Правильно! Я тоже так считаю", - рассказал один из пленных.

Уже в плену оккупанты также признались в совершении военных преступлений, в частности в казнях гражданских и украинских пленных.

"Нам "Девятый" дал команду расстреливать всех гражданских. Это была еще группа "В". Существовала у нас. Она может "обнулять" нас свободно. Мы вот отказались от приказа – нас обнулили. Ну, вот у "ухановцев" – союзники – у них приказ хренячить всех подряд. Если вот гражданский мужского пола в гражданке – все, гасите "укропа", - рассказал другой пленный россиянин.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в поселке Новый Комар в Донецкой области, где ВСУ недавно проводили зачистку, ситуация снова ухудшились. Вчера колонна российских оккупантов на 9 БМП и танке проехали поля и высадили по меньшей мере 50 единиц живой силы.

Также мы рассказывали, что подразделения Сил обороны должны были бы отходить из "кармана" у Успеновки, что к югу от Курахово, еще несколько дней назад. Но из-за того, что приказ на отход не поступил вовремя, теперь им придется отступать через серую зону.

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