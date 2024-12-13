В следующем году на закупку дронов в госбюджете заложено 100 млрд грн.

Министерство обороны выделит дополнительно 1,1 млрд грн для закупки беспилотников, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, указанные средства будут перечислены непосредственно бригадам для финансирования наиболее важных потребностей. В целом в этом месяце Минобороны напрямую перечислит военным бригадам 4,3 млрд грн.

Как отметил премьер-министр, за 11 месяцев этого года такое прямое финансирование составило 27,2 млрд грн, из которых 8,8 млрд грн направлено на закупку беспилотников, 3,9 млрд грн - другого вооружения и техники, 2,1 млрд - автомобилей и 1,5 млрд грн - средств РЭБ.

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Также Шмыгаль сообщил, что за 10 месяцев 2024 года правительство потратило 229 млрд грн на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, продуктов питания для Сил безопасности и обороны. Кроме того, еще 226 млрд грн за этот период выделено на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины.

"Что касается прямого финансирования бригад, то правительство приняло решение, что в следующем году оно будет не меньше, чем в этом году. Это особенно важно для быстрой закупки дронов, которых в этом году планируем изготовить более 1,5 миллиона. В следующем году на закупку дронов в госбюджете также выделено 100 млрд грн", - сказал премьер.

Расходы на оборону в Украине

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Он, в частности, предусматривает финансирование Сил безопасности и обороны на сумму 2,23 трлн грн.

Нардеп Нина Южанина ранее заявила, что государственный бюджет на следующий год составлен с предположением, что западные партнеры продолжат покрывать всю гражданскую часть бюджетных расходов. Если финансовая помощь остановится, финансировать эти расходы будет нечем, и остановятся все выплаты, кроме военных.

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