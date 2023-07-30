Глава государства посетил реабилитационный центр, в котором лечатся украинские защитники.

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно приезжал в Одессу, прибыл с визитом в Ивано-Франковск. Он посетил реабилитационный центр, в котором лечатся украинские защитники.

"Хочу поблагодарить каждого из наших воинов за подвиг и героизм. Спасибо от всех украинцев за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю скорейшего выздоровления!" - сообщил президент в Telegram-канале.

Также Зеленский выразил большую благодарность украинским медикам.

"Врачи, медсестры, вы все фантастические. Гордимся вашей важной работой!" - отметил глава государства.

Как дополнительно указал Зеленский, сегодня во Франковске состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей.

"Очень важное заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и общин. должны быть сознательны того, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должна одержать победу", - подчеркнул президент.

Кроме того, были обсуждены и бюджетные вопросы.

"Местные бюджеты имеют существенные ресурсы, которые надо тратить с государственной позиции. Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты – и государственный, и местный – должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защиты, помощь семьям наших героев и в целом защиты жизни", - добавил глава государства.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских бойцов Сил специальных операций на Бахмутском направлении, чтобы поздравить их с профессиональным праздником.

Реабилитация военных в Украине - последние новости

Медики Национального реабилитационного центра "несокрушимые" пытаются поставить на ноги защитника Бахмута Илью Сафановского. Он получил тяжелое ранение ноги в конце июня.

Кроме того, в этом же центре во Львове проходит реабилитацию 32-летний разведчик Иван Дзюба, который после 13 дней плена вернулся с ампутированным ногами и без пальца на руке.

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