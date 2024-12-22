По словам правителя РФ, нормализация отношений между Кремлем и США возможна "при желании".

Правитель России Владимир Путин обвинил Украину в "эскалации" войны в Украине. По его словам, страна-агрессор будет отвечать "на любой вызов".

"Не надо никого пугать. Опасностей много, они растут, и мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется, пусть им плохо живется, пусть эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда", - завил Путин.

Российский диктатор также обратился к союзникам Украины.

"Когда, наконец, наши сегодняшние противники, возможно, и партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет и осознание того, что надо искать ... компромиссы. Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов", - резюмировал Путин.

Последние заявления Путина

Как сообщал УНИАН, 19 декабря российский правитель Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, подписывать мирное соглашение он будет только с председателем Верховной Рады, потому что президент Зеленский якобы "нелегитимен".

Также Путин заявил, что Россия готова вести диалог с Украиной "без предварительных условий, но на основе Стамбульских договоренностей и реалий на земле".

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