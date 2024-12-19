Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на озвученную "идею" российского диктатора Владимира Путина о "технологической дуэли" - ударить новыми ракетами комплекса "Орешник" по Киеву и посмотреть, защитит ли украинцев имеющееся ПВО.
"Вы видите, с кем мы имеем дело? Сегодня "товарищ" из Кремля заявил, что Россия предлагает "технологическую дуэль". Уже есть видео, можете посмотреть. Путин сказал, что мы ударим "Орешником" - этой новой ракетой - например куда-то по Киеву, а они пусть поставят противовоздушную оборону, ну, и посмотрим что будет", - отметил Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, где состоялся саммит лидеров стран-членов ЕС.
Не сдерживая эмоций, он добавил: "Ну, вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки".
Идея Путина об "эксперименте" с "Орешником"
Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что никто не может сбить "Орешник" и предложил это "проверить в Киеве".
Он добавил, что дальность "Орешника" составляет до 5,5 тысячи километров. Новые противоракетные комплексы, расположенные в Польше, не перехватят "Орешник" в воздухе.
21 ноября россияне нанесли удар по Днепру "Орешником". По словам военного эксперта Ивана Киричевского, формально Украина не имеет средств для сбивания этой ракеты.
Редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков заявил, что хотя ракетные комплексы Patriot для сбивания таких ракет не предназначены, однако Украина все равно может попытаться это сделать.