Он заявил, что подписывать мирное соглашение будет только с председателем Верховной Рады, потому что президент Зеленский якобы "нелегитимен".

Российский диктатор Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной и сказал, с кем готов подписать договор о перемирии.

Во время ежегодной "прямой линии" Путин заявил, что Россия готова вести диалог с Украиной "без предварительных условий, но на основе Стамбульских договорённостей и реалий на земле".

При этом он сказал, что подписывать документы о мире Россия будет только с "легитимным руководителем Украины", снова выдав бред о вроде как "нелегитимности" действующего президента Владимира Зеленского.

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В этом контексте он сказал, что в Украине "легитимной" является Верховная Рада и председатель Рады. Срок же действующего президента, как он вновь утверждает, истек и "в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения".

"Мы будем разговаривать с любым человеком — в том числе Зеленским. Но он должен быть легитимным. Подписывать договор мы должны с теми, кто является легитимными властями — Рада и её председатель", - заявил российский диктатор.

Путин о войне в Украине

Российский диктатор в очередной раз повторил, что Россия якобы готова к переговорам, ведь война - "искусство компромисса". Он напомнил о договоренностях, которые обсуждались в апреле 2022-го в Стамбуле, утверждая, что Киев также был готов заключить их. Но, по словам диктатора, западные союзники якобы заставили украинскую делегацию отказаться от этих договоренностей.

Путин не ответил на вопрос о том, когда именно закончится война против Украины, но пообещал, что россияне "точно выбьют Силы обороны" из соответствующих территорий, в частности из Курской области.

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