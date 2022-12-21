По словам Игната, эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от украинских границ.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые США предоставят Украине в рамках нового пакета помощи на 1,85 млрд долларов, могут помочь "существенно усилить" противовоздушную оборону Украины, а также создать эшелонированную систему ПВО.

Как рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода", эти комплексы – "очень нужная для Украины вещь". Он добавил, что Patriot давно был желанным вооружением в стратегии дальнейшего развития Воздушных сил.

"Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аеробалістичні цели на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно такие бомбардировщики, как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага", – отметил Игнат.

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По словам представителя Воздушных сил ВСУ, украинские защитники смогут довольно легко освоить новые для них зенитно-ракетные комплексы Patriot.

"Комплексы западного образца довольно современные, очень многое в них автоматизировано, много отвергнуто человеческого фактора. Поэтому переучиться на эти комплексы не является большой проблемой. Хотя для этого и нужно определенное время", – пояснил он.

В то же время Игнат отметил, что Украина имеет большие потребности в самых разнообразных средствах ПВО. Из-за этого наша страна готова брать у западных партнеров "много всего, что нам могут предложить".

"Сегодня Воздушные силы существующими средствами ПВО, авиацией, мобильными группами перекрывают самые угрожающие направления, отдельные стратегические объекты критической инфраструктуры. Однако этого не хватает, чтобы закрыть все потребности", – добавил представитель Воздушных сил.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины

Украина получит передовое средство ПВО, которое имеют США – батарею ракетного комплекса Patriot, которая может иметь до восьми пусковых установок. Каждая установка может нести от четырех до 16 ракет.

Западные эксперты говорят, что системы Patriot станут "важным активом для защиты народа Украины против российского варварского нападения на критически важную инфраструктуру Украины".

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что учиться управлять такой техникой нужно примерно полгода, но ВСУ овладеют системой быстрее.

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