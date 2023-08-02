Президент провел совещание по безопасности и развитию экономики Закарпатского региона.

Президент Украины Владимир Зеленький провел координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье, где солдаты вместо службы строили имение военкома. Он затронул вопросы развития региона.

Как сообщается в Telegram Зеленского, были обсуждении стратегические для региона вопросы границы, а также развития экономики.

"Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в различных общинах области – это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов-правильные проекты", - написал глава государства.

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При этом он отметил, что существует много инициатив по развитию экономики региона – возможностей, которые десятилетиями не использовались.

"Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста", - подчеркнул Зеленский.

Визит зеленого на Закарпатье - что известно

30 июля президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Ивано-Франковск, где посетил реабилитационный центр, в котором лечатся украинские защитники.

Сегодня, 2 августа, он посетил Закарпатье, где провел экстренное совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины и объявил пять ориентиров на следующий политический сезон.

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