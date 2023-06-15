Зурабишвили надеется, что сможет посетить Украину во время саммита Крымской платформы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что была бы готова приехать в Украину "уже завтра", но до сих пор не получала такого приглашения от президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью "Украинской правде" она рассказала, что сейчас взаимоотношения между странами "не совсем удовлетворительные".

"Я всегда была готова приехать. И сегодня тоже готова. Поэтому, если вы передадите сообщение, я могу приехать уже завтра. Это (отсутствие приглашения – УНИАН) не личное, и я думаю, что это то, что мы описали как не совсем удовлетворительные отношения на данном этапе между правительственными кругами. Поэтому, в некотором смысле, я чувствую последствия этого, но, опять же, готова. И я уверена, что у нас будет возможность. Я надеюсь, что такая возможность появится на Крымской платформе", – сказала Саломе Зурабишвили и уточнила, что приглашения на Крымскую платформу также не получала.

Она также заявила, что не считает арест экс-президента Грузии Михеила Саакашвили тем, что может разрушить дружбу между странами.

"Я надеюсь, что нет, и я думаю, что нет. Я полагаю, что наши отношения выше этого. Это очень серьезный вопрос, потому что он касается бывшего президента, но опять же, первый судья в этом вопросе – это грузинский народ, который пережил те годы", – сказала она.

Зурабишвили также сообщила, что не собирается помиловать гражданина Украины, но ищет "решение, которое будет больше соответствовать тому, как следует обращаться с бывшим президентом".

"Я ответственна прежде всего перед грузинским народом. Как президент я должна учитывать то, что чувствует грузинский народ. Грузинский народ пережил девять лет режима Саакашвили, который оставил много жертв. И это проблема, которая поляризовала и продолжает поляризовать население Грузии. Не то чтобы грузинский народ считал, что Саакашвили не виноват. Они могут не соглашаться с тем, что с ним, возможно, обращаются не так, как положено с президентом. Они очень гуманные, грузины очень толерантные. Но ощущение населения таково, что он должен заплатить за некоторые преступления, которые были совершены во время его режима – возможно, не им, но под его руководством", – комментирует она.

Заключение Саакашвили в Грузии

В октябре 2021 года Михеил Саакашвили, гражданин Украины и бывший президент Грузии, впервые за 8 лет вернулся на родину - перед муниципальными выборами, и был задержан.

В Грузии он является фигурантом многочисленных уголовных производств (в частности, по нападению на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году) и уже заочно приговорен к шести годам заключения.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Он также заявил, что во время пребывания под стражей его пытали. Это в конечном итоге подорвало его здоровье. политик был переведен из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори. С февраля текущего года проходит лечение в клинике "Вивамед".

Несмотря на тяжелое состояние здоровья политика, суд отказался отсрочить исполнение приговора в деле против него.

Президент Владимир Зеленский заявил, что грузинские власти "публично пытают и убивают" Саакашвили. Верховная Рада обратилась к Грузии и мировому сообществу о необходимости немедленного перевода Саакашвили для лечения за границу. Европарламент также призвал грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить лечение. Призывы были проигнорированы.

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